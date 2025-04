Sachsens Wirtschaftsminister verurteilt vogelwilde Trump-Zölle

Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (53, SPD) sieht Zölle als Gefahr für den Welthandel. © Robert Michael/dpa

"Zölle schotten Märkte ab, schränken den Handel ein, verbrennen Geld und kosten Arbeitsplätze. Was die US-Regierung gerade macht, hat nichts mehr mit rationalem, ökonomischem Handeln zu tun", wetterte der SPD-Politiker in einer Mitteilung seines Ministeriums am Donnerstag.

Dass man sich im Freistaat über die willkürlich wirkenden Zölle auf Einfuhren in die USA sorgt, kommt nicht von ungefähr. Die Vereinigten Staaten waren im vergangenen Jahr schließlich der zweitwichtigste Exportmarkt für sächsische Unternehmen - direkt nach China.

Waren im Wert von 5,1 Milliarden Euro wurden 2024 über den Atlantik verfrachtet, eine Steigerung von zehn Prozent im Vergleich zu 2023. Allein 60 Prozent aller Exportgüter stammten dabei aus der sächsischen Automobilbranche, die am brutalsten unter den Trump-Zöllen leidet.

Der US-Präsident hatte zur Stärkung der heimischen Autoindustrie zuletzt Zölle in Höhe von 25 Prozent auf importierte Autos erhoben, die auch trotz der seit Mittwoch geltenden Zoll-Pause weiterhin bestehen bleiben.

Panter hofft derweil, dass die USA zurück zur Vernunft finden: "Ich setze darauf, dass die USA die nunmehr angekündigte Zollpause nutzen werden, ihre drastische, nationalistische Marktabgrenzung zu überdenken und zu wirtschaftlicher Vernunft zurückzukehren."