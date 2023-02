Sächsische Schweiz: So erfolgreich ist der neue Superblitzer

Zehn Tage lang war der neue Superblitzer in Heidenau auf Höhe des Real-Marktes stationiert. Mit über 100 km/h wurde dort auch der bisherige Spitzenreiter erfasst. © Marko Förster

Wie das zuständige Landratsamt auf TAG24-Anfrage mitteilte, wurde der Spitzenreiter mit 109,32 km/h bei erlaubten 50 km/h in Heidenau auf der S172 in Höhe des Real-Marktes festgestellt, wo der Blitzer direkt nach Inbetriebnahme stationiert war.

Mit Video-Alarm-System und Löschanlage soll das Gerät zusätzlich gegen Vandalismus geschützt sein. Anfangs zeigte dies jedoch nicht genügend Wirkung: Bereits am ersten Abend wurde das Gerät mit grauer Farbe angegriffen, wie auch die Polizei bestätigte.

"Seitdem folgten keine weiteren Attacken, das Sicherheitssystem hat sich bewährt", erklärt das Verkehrs- und Ordnungsamt.

Fünfmal hat der Blitzer bislang seinen Standort gewechselt. Neben dem Real-Markt wurde er auch vor einer Heidenauer Schule an der Ernst-Thälmann-Straße, in Dohna (Müglitztalstraße) und in Köttewitz (Altenberger Straße) scharf geschaltet. Derzeit erfasst das Gerät in Karsdorf in Höhe der Bushaltestelle Tempo-Sünder.

"Bis zum 10. Februar hat es 1574-mal ausgelöst", so das Ordnungsamt. Eine Angabe zur eingenommenen Bußgeld-Summe sei derzeit aufgrund laufender Verfahren noch nicht möglich.