Caspar David Friedrich: Bald Namensgeber für Deutschlands schönsten Wanderweg?

Sächsische Schweiz - Der Caspar-David-Friedrich-Weg in der Sächsischen Schweiz ist nominiert als schönster Wanderweg Deutschlands. Wanderfreunde sind aufgerufen, für ihn abzustimmen.

Abgestimmt werden kann online (wandermagazin.de/wahlstudio) oder per Wahlkarte, die in den Tourist-Informationen in der Region verfügbar ist.

Die Publikumswahl endet am 30. Juni. Die Ergebnisse werden Mitte August verkündet.