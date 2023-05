Sächsischer Bildhauer präsentiert zarte Radierungen

Augustusburg - Im idyllisch gelegenen Atelier von Bildhauer Erik Neukirchner (50) in Hennersdorf ( Mittelsachsen ) schauen ab und an auch Wanderer herein - und können jetzt auf ganz unverhoffte Aussichten treffen.

Erik Neukirchner (50) beim Sichten von Grafiken in Vorbereitung auf die neue Ausstellung. © Sven Gleisberg

In der "Alten Schule zu Hennersdorf" treffen alpine Motive zarter Kaltnadelradierungen des Grafikers Konrad Henker (43) auf die kraftvollen Plastiken des Hausherren. Erik Neukirchner hat in seinen Räumen die nunmehr 7. Kunstausstellung eröffnet.

"Bemerkenswert an den Arbeiten von Konrad Henker ist, dass sie meist direkt vor Ort in den Bergen entstanden sind", so Neukirchner.

Werke des in Weimar geborenen Grafikers waren in Chemnitz zuletzt 2015 im Museum Gunzenhauser zu sehen. Gelegenheit für einen Besuch der Ausstellung in der Augustusburger Straße 14 ist immer an Sonn- und Feiertagen zwischen 11 und 18 Uhr oder nach Voranmeldung unter Tel. 037291/18 32 48.