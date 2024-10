Schiff reist auf der Straße von See zu See: Ausgemusterte "Störmthal" verkehrt bald in der Lausitz

Markkleeberg/Boxberg - Jedes Ende ist ein neuer Anfang, heißt es im Volksmund. Nach der Sperrung der Kanuparkschleuse lag die "MS Störmthal" drei Jahre lang ungenutzt im Markkleeberger See an der Kette. Jetzt haben sich die Eigentümer schweren Herzens von ihrem Fahrgastschiff getrennt. Rund 200 Kilometer östlich startet die "Störmi" nun in ein neues Leben – als erster Ausflugsdampfer auf dem Bärwalder See.