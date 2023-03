Neue Schlagerwelle sendet in Sachsen!

Die gebürtige Ost-Berlinerin Maxi Biewer (58) spielte schon zu DDR-Zeiten in DEFA-Produktionen mit. Später wurde sie RTL-Wetterexpertin. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Der Sender "Schlager Radio" ist dann digital und über Antenne in Sachsen zu empfangen.

"Wir freuen uns sehr, in einem Bundesland, in dem es so viel kulturelle Vielfalt gibt, über Antenne zu senden", frohlockt Geschäftsführer Oliver Dunk (59). Die Marktforschung zeige, dass die Sachsen Schlager lieben.

Der Sender sei schon im Testbetrieb. Neben Schlagermusik biete man auch Nachrichten aus Sachsen, Deutschland und der Welt an.

Zudem sollen Hörer mit "Spiel, Spaß und guter Laune" durch den Tag begleitet werden.