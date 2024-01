Schnee und Glättegefahr: Frost-Wetter in Sachsen hält weiter an

Sachsen - Am heutigen Mittwoch herrscht in Sachsen Glatteisgefahr!

Es bleibt frostig in Sachsen: Die Temperaturen liegen im Norden sowie im Bergland zwischen minus zwei und null Grad. In der Nacht zum Donnerstag liegen die Tiefstwerte zwischen minus eins und minus drei, im Bergland bis minus fünf Grad.

In Ostsachsen herrschen am heutigen Mittwoch starke Windböen bis 55 km/h. Dabei sind Schneeverwehungen möglich. Auch auf dem Fichtelberg wird mit Sturmböen zwischen 65 und 85 km/h gerechnet.

Vor allem im Vogtland , Erzgebirge und Osterzgebirge geht der Schnee voraussichtlich in gefrierenden Regen über, wodurch es sehr glatt werden kann.

Wie der Wetterdienst mitteilte, setzen im Freistaat teilweise starke Schneefälle ein. Gebietsweise können fünf bis 15 Zentimeter Neuschnee in 24 Stunden fallen.

Am Donnerstag ziehen sich die Schneefälle in Richtung Süden zurück, im Raum Leipzig zeigt sich die Sonne. Die Temperaturen liegen bei minus ein bis plus ein Grad, im Bergland bei minus vier bis minus ein Grad.