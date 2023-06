10.06.2023 08:00 Schweden erobern die Festung Königstein!

Was nie geschah, wird wahr: Die Schweden erobern den Königstein. Dazu werden am Wochenende 300 Hobbydarsteller in historischen Verkleidungen erwartet.

Von Katrin Koch

Königstein - Was nie geschah, wird wahr: "Die Schweden erobern den Königstein". Am Wochenende werden die alten Schweden zum Historienspektakel auf der Festung Königstein erwartet. (Archivbild) © Marko Förster Rund 300 Hobbydarsteller inszenieren am heutigen Samstag und am Sonntag auf der Festung ein waffen-klirrendes Historienspektakel aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Anno 1639 zogen schwedische Truppen unter Feldmarschall Johan Banér von Pirna kommend an der Festung vorbei nach Böhmen. Die Stadt Königstein legten sie in Schutt und Asche. Die Festung wagten sie nicht anzugreifen. Knapp 400 Jahre später können Besucher nun Truppeneinmarsch, Alltagsszenen und Drill sowie eine etwa einstündige Erstürmung (14 Uhr) erleben.

Titelfoto: Marko Förster