29.12.2023 07:11 Mittelsachsen: Toyota kracht in Autowerkstatt

In Großschirma (Landkreis Mittelsachsen) krachte am Donnerstagnachmittag ein Toyota in eine Autowerkstatt.

Von Julian Winkler

Großschirma - Am Donnerstagnachmittag krachte es in Großschirma (Landkreis Mittelsachsen) gewaltig: Ein Toyota fuhr in eine Autowerkstatt. Eine Toyota-Fahrerin (75) krachte am Donnerstagnachmittag in Großschirma (Landkreis Mittelsachsen) frontal in eine Autowerkstatt. © Marcel Schlenkrich Der Unfall geschah gegen 17.15 Uhr an der B101. Eine Toyota-Fahrerin (75) kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab und fuhr frontal in das Tor einer Autowerkstatt. Dabei wurde das Gebäude massiv beschädigt. Auch das Auto erlitt einen Totalschaden. Die Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Für etwa anderthalb Stunden musste die angrenzende Bundesstraße gesperrt werden. Wie hoch der Sachschaden ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Titelfoto: Marcel Schlenkrich