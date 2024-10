Setzen verboten! Irre Absperrungen in dieser sächsischen Stadt

Niederwiesa - Was ist das denn? Im Niederwiesaer Ortsteil Lichtenwalde (Mittelsachsen) gibt es an dem Waldweg an der Zschopau neuerdings in Folien eingepackte Schilder, Bänke und Liedersteine. Bei der Aktion soll es um Sicherheit gehen. Doch Bürgermeister, Waldbesitzer und Wanderer sind genervt.