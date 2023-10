So dramatisch ist der Mangel an Ärzten inzwischen in Sachsen

Karl-Peter Lippold praktiziert mit 78 Jahren immer noch. Im März nächsten Jahres will er endgültig aufhören. © Holm Helis

Karl-Peter Lippold (78) sitzt in seiner Praxis in Krauschwitz und wartet auf die ersten Patienten. Trotzdem nimmt sich der Hausarzt Zeit für ein kurzes Telefonat.

"Ja, ich praktiziere immer noch", bestätigt er. Lippold gehört mit 78 Jahren zu den dienstältesten beruflich aktiven Ärzten in Sachsen. "Aber ich merke, dass meine Kräfte nachlassen", fügt er hinzu.



Trotz intensiver Bemühungen ist es ihm nicht gelungen, eine Nachfolge für seine Hausarztpraxis zu finden. Auch sonst ist der Ärztemangel vielerorts in Sachsen fast mit Händen zu greifen.

Nach der aktuellen Feststellung des Landesausschusses der Ärzte und Krankenkassen sind sieben von insgesamt 48 sächsischen Planungsbezirken unterversorgt. Heißt: Der Versorgungsgrad liegt unter 75 Prozent bei Haus- und Kinder- oder unter 50 Prozent bei Fachärzten.

Zudem stellte der Ausschuss für 27 Bezirke eine drohende Unterversorgung fest, darunter Görlitz, Chemnitz und Plauen. Kaum besser sieht es bei Fachärzten aus. Auch hier droht in 27 Bezirken eine Unterversorgung, in Delitzsch (Augenärzte) etwa, in der Sächsischen Schweiz (Hautärzte) oder in Hoyerswerda (Urologen).