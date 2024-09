Sorge um weitere sächsische Brücke: Hier herrscht ab sofort Vollsperrung

Radeberg - Noch immer sitzt der Schreck um die eingestürzte Dresdner Carolabrücke in den Knochen, jetzt hat auch die Nachbarstadt Alarm wegen einer Problem-Brücke geschlagen. Seit dem gestrigen Mittwoch ist die Bahnbrücke an der Rathenaustraße (Eisenbahnbrücke) in Radeberg voll gesperrt.