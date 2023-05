Steinabbruch beim Klettern: Dresdner stürzt ab und prallt zweimal gegen Felswand

Reckendorf/Bad Schandau - Das perfekte Wetter lockte am gestrigen Samstag viele Kletterer an die steilen Felswände. Die Bergwacht war dementsprechend in Alarmbereitschaft und musste gleich am ersten Tag des Pfingstwochenendes mehrmals ausrücken. Während die Retter in der Sächsischen Schweiz zu zwei verunfallten Kletterern gerufen wurden, mussten sich auch die Einsatzkräfte in der Fränkischen Schweiz um eine abgestürzte Person kümmern.