20.06.2023 14:06 Termin steht fest: Sachsen wählt am 1. September 2024 neuen Landtag

In Sachsen wird am 1. September 2024 ein neuer Landtag gewählt. Das legte die Landesregierung am Dienstag in ihrer Kabinettssitzung in Dresden fest.

Dresden - In Sachsen wird am 1. September 2024 ein neuer Landtag gewählt. Das legte die Landesregierung am Dienstag in ihrer Kabinettssitzung in Dresden fest. Wird Michael Kretschmer (48, CDU) im Amt bleiben? © Robert Michael/dpa Das Präsidium des Sächsischen Landtags muss dem noch zustimmen. Seit Dezember 2019 regiert die CDU in Sachsen gemeinsam mit Grünen und SPD unter Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU). Im kommenden Jahr wird auch in Thüringen und in Brandenburg gewählt. Sachsen Mehr als 20 Jahre nach Überflutung: Hier entsteht eine Hochwasserschutz-Anlage In Thüringen visiert Ministerpräsident Bodo Ramelow (67, Linke), der gegenwärtig eine Minderheitsregierung aus Linkspartei, Grünen und SPD führt, ebenfalls den 1. September als Termin für die Landtagswahl an. In Brandenburg, wo die SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke (61) mit CDU und Grünen regiert, soll am 22. September gewählt werden. Am 1. September 2024 wird der Sächsische Landtag neu gewählt. © Robert Michael/dpa In Umfragen erlebte die AfD in den drei ostdeutschen Ländern zuletzt einen Aufschwung und war teils stärkste Kraft vor den regierenden Parteien.

