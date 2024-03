Theater in Bad Schandau sucht neue Mitspieler

2023 inszenierte das Landschaftstheater "Wasser?! Eine spannende Reise zur Quelle des Lebens". © Marko Förster

Regisseur Arnd Heuwinkel widmet die diesjährige Inszenierung dem 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich. Und jeder kann dabei mitwirken.



Egal ob als Schauspieler, Musiker, Ideengeber, Kostümschneider, Tontechniker, Fotograf, Kulissenbauer oder Publikumsbegleiter - der Verein freut sich über jede helfende Hand!

Interessierte können sich am Sonntag (10 Uhr) in Bad Schandau (Haus des Gastes, Am Markt) informieren.

Zwölf Aufführungen sind am 8./9./15./16. Juni, 22./23. Juli, 17./18./24,/25./31. August und 1. September in Kleinhennersdorf geplant.