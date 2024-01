Transporter rammt Straßenbahn: Drei Frauen bei Crash verletzt!

Görlitz - Ein 35-Jähriger übersah am Donnerstagmorgen in Görlitz ( Sachsen ) offenbar eine Straßenbahn und kollidierte mit ihr. Drei Frauen wurden bei dem Crash verletzt.

Ein Duell gegen eine Straßenbahn konnte der Transporter nur verlieren. © xcitepress

Laut Görlitzer Polizeisprecherin Anja Leuschner fuhr der Mann mit seinem Renault Transporter gegen 9 Uhr die Briesnitzer Straße in Richtung Landeskrone entlang, als sich der Unfall ereignete.

Der 35-Jährige wollte gerade nach rechts in die Reichertstraße abbiegen, als er offenbar eine vorfahrtsberechtigte Straßenbahn übersah, welche in dieselbe Richtung unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge krachten daraufhin zusammen.

Drei Frauen im Alter von 44, 55 und 62 Jahren, die sich zum Zeitpunkt des Zusammenpralls in der Bahn befanden, erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten alle drei in ein nahegelegenes Krankenhaus, so Leuschner weiter.

Der Fahrer blieb wohl unverletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro.