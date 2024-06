Treppensteigen lohnt sich: Das sind Sachsens schönste Ausflugtürme!

Sachsen - Hier wird das Treppensteigen belohnt! Zahlreiche Ausflugstürme in Sachsen laden zum faszinierenden und teils auch unerwarteten Perspektivwechsel ein. Egal ob Felslandschaften in der Sächsischen Schweiz , Hügellandschaften im Vogtland oder Seenlandschaften im Leipziger Umland - es werden herrliche Panorama-Ausblicke geboten. Wir stellen die schönsten und außergewöhnlichsten Türme im Freistaat vor.

Auf der Bistumshöhe am Cospudener See (Landkreis Leipzig) besticht ein 35 Meter hoher Aussichtsturm durch seine Holz-Stahl-Konstruktion in Schlotform. Er entstand zur EXPO 2000 in Anlehnung an die Industrieanlagen des ehemaligen Tagebaus Zwenkau. Besucher können die Entwicklung der Folgelandschaften von der Plattform aus betrachten.