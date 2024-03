Umfrage-Überraschung in Sachsen: CDU erstmals wieder vor der AfD

Dresden - Würde am Sonntag in Sachsen gewählt werden, läge die CDU erstmals seit Monaten knapp vor der AfD. Die Union punktet aktuell vor allem bei der älteren, die AfD bei der mittleren Generation. Hält der Trend an, wäre eine Regierungsbildung ohne das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kaum denkbar.