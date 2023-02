Unfälle nach Wintereinbruch in Sachsen: Ski- und Autofahrer kommen ins Rutschen

Sachsen - Was den Einen freut, wird dem Anderen zum Verhängnis: Der kurze Wintereinbruch in Sachsen brachte am Wochenende noch einmal die Wintersportler auf die Pisten, aber auch viele Autos ins Rutschen. Für diesen Winter könnte es allerdings mit dem Schnee nun vorbei sein.

Dieser Volkswagen krachte frontal in einen Mercedes. © Niclas Bittrich/LausitzNews

Ein Bild mit Seltenheitswert: Am Sonntag bildete sich am Altenberger Skilift eine Schlange aus Ski- und Snowboard-Fahrern, auch am Fichtelberg gab es mehr als 20 Zentimeter Neuschnee.

Was die Sportler freut, wurde jedoch für Autofahrer gefährlich: So rutschte am Samstagabend gegen 22.30 Uhr ein Volkswagen von der B6 bei Hochkirch auf ein Feld. Dort überschlug er sich. Der Fahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

In Girbigsdorf (bei Görlitz) geriet wahrscheinlich aufgrund der Glätte ein VW Touran auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in einen Mercedes.

Der VW-Fahrer (40) sowie drei Passagiere wurden dabei nur leicht verletzt, die Mercedes-Fahrerin (55) musste dagegen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.