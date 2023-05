Unfall in Sachsen: Junge Autofahrerin nach mehreren Überschlägen schwer verletzt!

Pirna - Am Samstagvormittag kam es auf der Kreisstraße zwischen Wünschendorf und Dürrröhrsdorf-Dittersbach (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) zu einem Verkehrsunfall , bei dem sich eine 20-Jährige mit ihrem Wagen mehrfach überschlug und dabei schwer verletzt wurde.

Nach mehreren Überschlägen kam der Wagen der 20-Jährigen am Abhang zum Stehen. Die Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. © Marko Förster

Gegen 10.15 Uhr war die junge Fahrerin mit ihrem Fiat Lancia aus Richtung Wünschendorf kommend unterwegs, als sie aufgrund der nassen Fahrbahn und überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern geriet, teilte die Polizeidirektion Dresden am Samstagnachmittag gegenüber TAG24 mit.

In einer Rechtskurve kam die 20-Jährige schließlich von der Fahrbahn ab, rauschte die Böschung hinunter und überschlug sich dabei mehrfach.

Sie wurde anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, schwebt allerdings nicht in Lebensgefahr, so die Polizei.

Die Karosse des Wagens wurde infolge des Unfalls stark eingedellt. An dem Fiat entstand ein Totalschaden. Die Einsatzkräfte der Polizei waren bis circa 12.30 Uhr vor Ort im Einsatz.