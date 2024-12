Frontal-Crash im Landkreis Bautzen fordert zwei Menschenleben!

Radeberg - Am Abend des ersten Weihnachtsfeiertags kam es im Landkreis Bautzen zu einem tragischen Verkehrsunfall , bei dem zwei Menschen ihr Leben verloren.

Die Beifahrerin im Skoda (90) verstarb infolge der Kollision noch am Unfallort. Die 61-jährige Fahrerin erlag ihren schweren Verletzungen kurze Zeit später im Krankenhaus.

Dort rauschte der Opel frontal in einen entgegenkommenden Skoda.

Während des Überholmanövers kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit dem Benz, in dessen Folge der Opel-Fahrer erst gegen eine Leitplanke und dann in den Gegenverkehr schleuderte.

Der bisher nicht identifizierte Fahrer eines Opel Zafira fuhr in Richtung Pulsnitz und überholte am Abzweig nach Wachau einen vorausfahrenden Mercedes.

Gegen 18.40 Uhr kam es auf der Staatsstraße 95 zwischen Radeberg und der A4-Anschlussstelle Pulsnitz zu einem Frontalcrash zwischen einem Opel-Fahrer und einer Skoda-Fahrerin (61), wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Donnerstagmorgen erklärte.

Der Opel-Fahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. © xcitepress

Der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen und wurde per Helikopter in ein Krankenhaus eingeflogen. Offenbar hatte er sich den Wagen von einem Verwandten ausgeliehen, so die Polizei.

Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt.

Bildaufnahmen vom Unglücksort zeigen unterdessen zwei völlig zerstörte Fahrzeugwracks, die nur erahnen lassen, welch dramatische Szenen sich dort am Feiertag abgespielt haben müssen.

Bei dem tödlichen Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften war vor Ort, die S95 für circa sechs Stunden voll gesperrt.