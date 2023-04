11.04.2023 05:25 Vergeigt Sachsen die Energiewende? Behörden bremsen Windkraftausbau

Energiewende in Sachsen: In den ersten Monaten des Jahres ist im Freistaat kein einziges Windrad neu in Betrieb gegangen. Der Branchenverband schlägt Alarm.

Dresden/Chemnitz - Energiewende: Er stockt und stockt und stockt - der Ausbau der Windkraft in Sachsen. In den ersten drei Monaten des Jahres ist im Freistaat kein einziges Windrad neu in Betrieb gegangen. Der Branchenverband schlägt Alarm. Windpark-Baustellen gab's in diesem Jahr in Sachsen noch nicht. Das Foto entstand in der Nähe von Bad Wünnenberg (NRW). © imago/Jochen Tack "Dass Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg trotz guter Voraussetzungen hinterherhinken, ist bedenklich", konstatierte der Präsident des Branchenverbands, Hermann Albers (62). Tatsächlich sind die Genehmigungszahlen für Windkraftanlagen ernüchternd. Nach einer vorläufigen Auswertung der Fachagentur Windenergie wurden im ersten Quartal bundesweit 117 Anlagen mit einer Leistung von gut 546 Megawatt neu gebaut - keine einzige dagegen in Sachsen. Der Freistaat ist schon wieder Schlusslicht im Osten!

Planungen laufen zwar, aber wann die Anlagen in Betrieb gehen, ist offen. Sachsen Mit DDR-Kennzeichen unterwegs: Honeckers Limousine in Görlitz gesichtet Laut Bundesnetzagentur sind in Olbernhau und Jahnsdorf im Erzgebirgskreis, in Reinsdorf (Kreis Zwickau), Käbschütztal (Kreis Meißen) und Mittelherwigsdorf (Kreis Görlitz) Windparks mit mehreren Windrädern geplant. Genehmigung eines Windrads durch zuständige Behörden gilt als entscheidende Hürde Hermann Albers (62), Präsident des Bundesverbands Windenergie. © imago/Metodi Popow Bei vielen Projekten hapert es aber schon bei der Genehmigung. Im ersten Vierteljahr entfielen laut Fachagentur nur fünf der bundesweit 295 Genehmigungen mit 1,7 Prozent der geplanten Leistung (28,8 Megawatt) auf den Freistaat. Die Genehmigung eines Windrads durch die zuständigen Behörden gilt als entscheidende Hürde. Positiv für Sachsen: Seit Januar können Windkraftanlagen auch auf Flächen außerhalb von regionalplanerisch festgelegten Vorrang- und Eignungsgebieten Windenergieanlagen errichtet oder mit mehr Leistung erneuert werden. Sachsen Sächsische Schweiz: Tote Frau aus Elbe geborgen! Polizei ermittelt Weitere (bundesweite) Impulse soll der zweite Energiegipfel noch im April in Berlin setzen.

