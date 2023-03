20.03.2023 16:20 700 Verrosteter Boiler setzt Schule in Pirna unter Wasser: Gebäude vorläufig gesperrt!

Großer Wasserschaden an Oberschule "Carl Friedrich Gauß" in Pirna! Am Wochenende flutete ein defekter Wasserboiler das Schulgebäude an der Struppener Straße.

Von Maximilian Schiffhorst

Pirna - Großer Wasserschaden an Oberschule "Carl Friedrich Gauß" in Pirna! Am vergangenen Wochenende flutete ein defekter Wasserboiler einen Teil des Schulgebäudes an der Struppener Straße. Lehrer und insgesamt 320 Schüler müssen nun vorläufig von zu Hause dem Unterricht nachgehen. Kameraden von vier Ortsfeuerwehren saugten in der Pirnaer Oberschule "Carl Friedrich Gauß" das Wasser in den Klassenräumen ab. © Marko Förster Wie die Feuerwehr Pirna gegenüber TAG24 erklärte, wurden insgesamt 32 Kameraden von vier Ortsfeuerwehren am heutigen Montagmorgen gegen 6.30 Uhr zur Schule im Stadtteil Cunnersdorf gerufen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte im zweiten Obergeschoss defekte Zuleitungen an einem Boiler infolge von Rostschäden fest. "Die Leitungen wurden geschlossen und das Gebäude stromlos geschaltet", so ein Feuerwehr-Sprecher. Auf der Ostseite der Schule hätten bis 10.30 Uhr auf drei Etagen mehrere Wassersauger und Abzieher zum Einsatz kommen müssen, um "die Seen in den Klassenräumen zu beseitigen", wie es ein Sprecher der Pirnaer Stadtverwaltung auf TAG24-Nachfrage formulierte. Sachsen Sächsische Urlaubsregion startet Socken-Kampagne Dessen Angaben zufolge soll der Boiler ein größeres Schadensbild angerichtet haben. "Das Wasser muss nun aus dem Gemäuer und den Zwischendecken der darunterliegenden Geschosse raus." Eine Öffnung der Schule noch in dieser Woche scheint daher aussichtslos. "Das hängt letztlich von der Behebungsdauer ab", so der Stadtsprecher, der den Schaden bislang nicht beziffern kann. Ein einziger Boiler verursachte großen Schaden: Aufgrund von verrosteten Zuleitungen flutete Wasser den Ostteil des Schulgebäudes. © Marko Förster Nach Angaben des Feuerwehr-Sprechers löste der Boiler einen "kräftezehrenden Einsatz" aus. In zahlreichen Räumen musste das Wasser beseitigt werden. © Marko Förster Die Schüler wurden am heutigen Montagmorgen von der Schulleitung über die vorübergehende Schließung informiert. Sie erhalten nun Aufgaben über die sächsische Plattform "LernSax", bis das Gebäude wieder betreten werden kann.

Titelfoto: Montage: Marko Förster (3)