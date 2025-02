Verschludert oder geklaut? Sachsens Polizei sucht nach tonnenweise Munition!

Dresden - Bei der sächsischen Polizei läuft derzeit eine große Suchaktion. Den Beamten sind offenbar 188.691 Patronen, eine größere Anzahl an Waffen und einige Schlagstöcke abhandengekommen! Doch, etwa nur auf dem Papier?

Wo ist die Munition hin? Sachsens Polizei ist auf der Suche. (Symbolbild) © Peter Klaunzer/KEYSTONE/dpa

Dies ging aus einer Antwort des Innenministers Armin Schuster (63, CDU) auf Anfrage des innenpolitischen Sprechers der Linksfraktion, Rico Gebhardt (61), hervor.

Demnach informierte die Hochschule der Sächsischen Polizei in Rothenburg/Oberlausitz (Landkreis Görlitz) das Ministerium Anfang September 2024 über den laut Schuster vermeintlichen Fehlbestand von Munition und Waffen nach einer internen Inventur. Doch, wieso nur vermeintlich?

Nach Angaben des Ministeriums schaute eine extra eingerichtete Arbeitsgruppe daraufhin mal genauer "in die Lager" und reduzierte die ursprünglich gemeldeten Fehlbestände nach eigenen Angaben bereits "erheblich". Der Grund: Es gab gravierende Mängel in der Nachweisführung. Auch Umstrukturierungen könnten Schuld gewesen sein. Dennoch wurde offenbar massiv geschludert.

Jetzt ordnete der Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa (61) eine Tiefenprüfung der Bestände an Waffen und Munition in allen Dienststellen der sächsischen Polizei an. Diese soll bis 31. März 2025 andauern. Erst dann wird sich zeigen, wie viel Waffen und Munition tatsächlich nicht mehr da sind.