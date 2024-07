Fünfmal gegründet, viermal gescheitert: So wurde dieser Sachse zum Multimillionär

Gröditz - Thomas Kirchner (38) aus Gröditz brach erst sein Studium ab, verdiente dann mit seinem Start-up "ProGlove" ein Millionenvermögen. Heute will er junge Sachsen zu Unternehmern ausbilden.

Eine Zettelwand als Gedankenstütze: Thomas Kirchner (38) will "seine" Studenten ermutigen, Marktlücken zu finden. © Thomas Türpe

Nach dem Abi am Sankt-Afra-Internat in Meißen zog es Kirchner nach Bayern, um Maschinenbau zu studieren.

"In Gröditz arbeiten alle meine Verwandten in einem Stahlwerk. Meine Mutti wollte eigentlich, dass ich nach dem Studium auch dort anfange", so Kirchner.

Dann allerdings kam er in München mit dem Gründungszentrum UnternehmerTUM in Kontakt, lernte dort, sein eigenes Unternehmen zu gründen. "Das habe ich gemacht."

Für sein erstes Start-up, einen Online-Shop für Solar-Taschenlampen, brach er sogar sein Studium ab. Da war er gerade im fünften Semester. Doch das Projekt scheiterte: "Insgesamt habe ich fünf Unternehmen gegründet - nur eines hat funktioniert."