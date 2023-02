Neben den ausgestellten Objekten schlummere in Colditz ein weitaus größerer Schatz, den Haesler in rund 30 Jahren unter anderem aus privaten Sammlungen, Archiven, Museen und Bibliotheken zusammengetragen hat. "Freunde, Bekannte, Zahnärzte - mich erreichen regelmäßig Anrufe und so kommen immer mehr Dinge dazu", erzählte der Zahntechniker.

Leiter Andreas Haesler mit Museologin Andrea Aurig in einer Wohlfühlpraxis für reiche Patienten aus der Zeit um 1880. © Waltraud Grubitzsch/dpa

Gäste begrüßten Haesler und sein Team aus aller Welt: "Für dieses Jahr haben sich schon Gruppen aus den USA und Prag angemeldet."

Etwa 2000 Besucherinnen und Besucher seien im vergangenen Jahr in den Colditzer Ortsteil Zschadraß gekommen - darunter nicht nur Fachkundige. "Zu uns kommen auch Familien. Jung und Alt hat Spaß am Thema Zahn."



Die internationale Bekanntschaft des in Colditz aufbewahrten Zahnheilkunde-Schatzes wolle der Museumsleiter in Zukunft mit einem digitalen Archiv weiter ausbauen.

"Wir wollen unsere Sammlung digital durchsuchbar machen, damit Sammlerinnen und Sammler auf der ganzen Welt zusammenarbeiten können", sagte Haesler.

Im medizinischen Bereiche benötige es jedoch neuer Archivierungssystemathik - auch deshalb werde das Projekt noch einige Zeit in Anspruch nehmen: "Ich will kein 0815-Archiv. Wir arbeiten beispielsweise mit den Universitäten in München und Kiel zusammen. In Colditz soll dann das Zentrum der Geschichte der weltweiten Zahnheilkunde sein", so die Version von Heasler.

Würden das in Colditz schlummernde Potenzial ausgenutzt, sei auf der gesamten Welt nichts größeres mehr möglich, sagte er.