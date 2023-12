Wieso will ihn keiner? Vergnügungspark "SteinReich" wird jetzt im Internet verscherbelt

Die Geschwister Stephan (42) und Karen Trepte (44) hatten sich mit ihrem eigenen Freizeitpark "SteinReich" einen Traum erfüllt, wollen jetzt aber dringend verkaufen. © Daniel Förster

Eine Erlebniswelt für die ganze Familie, mit Streichelzoo, Wasserspielplatz, Gaststätte samt Biergarten, aber ohne Besucher. Der Park ist seit November 2020 geschlossen und mittlerweile für einen Spottpreis zu haben.

Nach eigenen Angaben investierten die Geschwister Karen (44) und Stephan Trepte (42) mehr als eine Million Euro für ihren rund 4500 Quadratmeter großen Traum vom eigenen Freizeitpark. 2013 eröffnet, kamen an guten Tagen an die 30.000 Gäste in die Hohnsteiner Erlebniswelt.

2018 preisgekrönt, steht der Park seit Corona 2020 still. Die Arbeiter zogen weiter, das Ende war besiegelt. Die Treptes hatten keine Kraft mehr, suchten sich andere Berufe: "Es tut weh. Aber der Entschluss zum Verkauf ist gefasst", berichtete Stephan Trepte zu Beginn der Verkaufsaktion.