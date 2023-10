Yvonne Catterfeld dreht wieder in Görlitz: Beliebte ARD-Krimireihe wird fortgesetzt!

Görlitz - Bis 25. Oktober wird in Görlitz und Umgebung für den 15. Fall der ARD-Krimireihe "Wolfsland" gedreht.

Beim Dreh in Görlitz (v.l.): Jan Dose, Yvonnne Catterfeld, Kameramann Timo Moritz, Valery Tscheplanowa, Regisseur Ole Zapatka, Produzentin Jutta Müller, Götz Schubert. © Degeto/MDR/Molina Film/AVM

"In der Schlinge" werden die beiden Kommissare Viola Delbrück (Yvonne Catterfeld, 43) und "Butsch" (Götz Schubert, 60) mit einem teuflischen Gegner konfrontiert, der Staatsanwältin Anne Konzak (Christina Große, 53) diskreditieren und die zarte Liebe zwischen Butsch und Anne zerstören will.

Noch in diesem Jahr werden zwei "Wolfsland"-Krimis gesendet: am 25. Dezember der 13. Film "Das schwarze Herz" und am 28. Dezember (jeweils 20.15 Uhr) die 14. Folge "Tote schlafen schlecht".