Zehn Fragen zur Bundestagswahl: Alles, was Ihr wissen müsst

Jede Person kann sich direkt vor Ort von der ordnungsgemäßen Durchführung der Wahl überzeugen. Wahlwerbung und jegliche Form der Wahlbeeinflussung sind aber verboten. Auch das Tragen parteipolitischer Symbole im Wahlraum wird nicht gestattet. Untersagt sind grundsätzlich das Filmen und Fotografieren, es sei denn, es liegt eine offizielle Drehgenehmigung vor. Dabei muss das Recht der Anwesenden am eigenen Bild beachtet werden. Das Anfertigen von Notizen oder Mitschriften ist jedoch zulässig. Fotos und Videos in der Wahlkabine sind generell untersagt, ebenso das Fotografieren oder Abfilmen von Wählerverzeichnissen, Niederschriften oder anderen Wahlunterlagen. Zuschauer dürfen nicht in die Entscheidungen des Wahlvorstandes eingreifen und müssen einen angemessenen Abstand zu dessen Tischen, aber auch zu den Wahlkabinen und Wahlurnen halten.

Nein. Auch ein Wahleinspruch ist in der Wahlnacht sowie beim Wahlvorstand nicht möglich. Möglich ist aber die nachgehende Wahlprüfung. Wahlbeobachtende sollten sich stets so verhalten, dass sowohl Wahlberechtigte bei ihrer Stimmabgabe als auch der Wahlvorstand bei seiner Arbeit nicht gestört oder behindert werden.

Nein. Das Fotografieren und Filmen in der Wahlkabine ist untersagt. Diese Vorkehrung dient dem Schutz der Wahlentscheidung des Einzelnen, aber auch der Gewährleistung einer allgemein freien und geheimen Wahl. Wenn eine wahlberechtigte Person in der Wahlkabine erkennbar fotografiert oder gefilmt hat, muss der Wahlvorstand die Person zurückweisen – der Stimmzettel darf dann also nicht in die Wahlurne eingeworfen werden.