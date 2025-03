Zwei von fünf schaffen es nicht: Warum so viele Fahrschüler durch die Prüfung rasseln

Dresden - Zwei von fünf Fahrschülern in Sachsen scheiterten 2024 an der praktischen Prüfung, 44 Prozent misslang die Theorie. Damit rangiert der Freistaat nach Daten des TÜV auf dem Vorjahresniveau und im bundesdeutschen Mittelfeld. Woran liegt das?

Fahranfänger haben allen Grund, vor den Prüfungen zu zittern. © 123RF

Seit 29 Jahren betreibt Dagmar Kanter (58) die gleichnamige Fahrschule in der Dresdner Neustadt. "Bei uns ist die Quote zum Glück nicht so hoch", sagt sie und hat zwei Erklärungen.

Zum einen bräuchten die Führerscheinstellen immer länger für die Anträge. In der Spitze vergingen zwischen abgeschlossenem Theorieunterricht und Prüfungstermin schon mal 18 Wochen, berichtet sie TAG24.

Rauscht ein Schüler durch, steht ihm eigentlich nach zwei Wochen ein neuer Prüfungstermin zu. In der Hauptsaison warten Kanters Schützlinge fast zwei Monate lang. "Das nervt. Früher haben wir einen Schüler in drei Monaten zum Führerschein gebracht. Heute braucht er mindestens ein halbes Jahr."

So stauen sich auch bei ihr durchzubringende Schüler an und sie kann keine neuen aufnehmen. "Und dann heißt es, die bösen Fahrschulen werden so teuer ..."