An Bushaltestelle: Mann schlägt Jungen (11) ins Gesicht!

Limbach-Oberfrohna - Unfassbar! Ein bislang unbekannter Mann schlug einem Jungen (11) in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau ) ins Gesicht. Nun sucht die Polizei den Schläger.

Ein unbekannter Mann schlug einen Jungen (11) an einer Bushaltestelle ins Gesicht. (Symbolbild) © 123RF/danielt1994

Der Elfjährige stand am vergangenen Dienstag gegen 13 Uhr an der einer Bushaltestelle an der Chemnitzer Straße auf einer Wiese und wartete dort auf seinen Bus.

Plötzlich tauchte ein unbekannter Mann auf, schrie den Jungen in einer unverständlichen Sprache an und schlug ihm mit der flachen Hand ins Gesicht.

"Das Kind lief daraufhin schreiend ins Gebäude der Stadtverwaltung", heißt es von der Polizei.

So wird der Täter beschrieben:



zwischen 1,60 Meter und 1,70 Meter groß

junges Erwachsenenalter

hatte kurze, schwarze Haare die an den Seiten kurz rasiert waren

trug schwarze Oberbekleidung und einer langen Hose

Nun sucht die Polizei Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kennt den beschriebenen Mann?