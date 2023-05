Aus Einrichtung verschwunden: Wo ist Annelie Else (79) aus Zwickau?

Zwickau - Wo ist Annelie Else (79) aus Zwickau ? Die Rentnerin wird seit Mittwochvormittag vermisst .

Annelie Else (79) aus Zwickau wird vermisst. Die Polizei sucht nach der Rentnerin. © 123rf/fotohenk, Polizei

Laut Polizei wurde die 79-Jährige letztmalig in der Nacht in einer Einrichtung für betreutes Wohnen an der Äußeren Plauenschen Straße gesehen. Vermutlich verließ sie zwischen 8.15 und 8.45 Uhr das Gebäude, ist seitdem verschwunden.

So wird Annelie Else (79) beschrieben:



etwa 1,68 Meter groß

schlank

scheinbares Alter: etwa 70 Jahre

hat blonde lange Haare

trägt vermutlich ein Nachthemd, weiße Schuhe und eine Jacke

am Handgelenk trägt sie ein Armband mit Adresse

"Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Vermisste in einem hilflosen Zustand befindet", so ein Polizeisprecher.