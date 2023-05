07.05.2023 08:25 1.561 Biker fährt in entgegenkommenden Mercedes und wird schwer verletzt

In Zwickau wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Der Biker war am Samstag in den Gegenverkehr geraten und mit einem Mercedes kollidiert.

Von Victoria Winkel

Zwickau - Am Samstag wurde ein Biker (42) bei einem Unfall in Zwickau schwer verletzt. Am Samstag wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Zwickau schwer verletzt. (Symbolbild) © dpa/Stephan Jansen Der 42-Jährige war mit seinem Kleinkraftrad Simson Sperber am Samstagnachmittag gegen 17.20 Uhr im Ortsteil Weißenborn unterwegs, als er auf der Crimmitschauer Straße plötzlichen in den Gegenverkehr gelang. Dort kollidierte der Motorradfahrer mit einem Mercedes Sprinter, dem er in die Fahrertür fuhr. "Beim Sturz verletzte sich der Kradfahrer schwer. Er wurde in einem Krankenhaus stationär aufgenommen", teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau am Sonntag mit. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Zwickau Polizei erwischt Raser: Mit fast 100 km/h im Ort unterwegs Die Simson musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Crimmtischauer Straße war nach dem Unfall rund zwei Stunden voll gesperrt.

