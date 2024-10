Bombendrohung an Zwickauer Gymnasium: Polizei schnappt Täter

An einem Zwickauer Gymnasium gab es am heutigen Freitag eine Bombendrohung. Die Polizei konnte den Täter (50) schnappen.

Von Julian Winkler

Zwickau - Immer wieder kommt es an Schulen in Sachsen zu Bombendrohungen, so auch am heutigen Freitag in Zwickau. Diesmal konnte die Polizei den Täter allerdings schnappen! Es handelt sich nicht wie vermutet um einen dummen Jungenstreich - hinter der Drohung steckt ein 50-Jähriger.

Immer wieder kommt es zu Bombendrohungen an Sachsens Schulen - wie hier im Januar an einem Gymnasium in Aue. © Niko Mutschmann Wie die Polizei mitteilt, ging am Morgen per Brief eine Bombendrohung bei einem Gymnasium im Zwickauer Stadtteil Niederplanitz ein. "Nach ersten Ermittlungen war nicht von Ernsthaftigkeit auszugehen und auch die weiteren polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass keine Gefahrenlage bestand", heißt es dazu. Dennoch nahmen die Beamten die Ermittlungen auf. Die zentrale Frage: Wer steckt hinter der Drohung?

Nach einigen Stunden hatte die Polizei den 50-Jährigen auf dem Schirm. "Polizeibeamte durchsuchten die Wohnung des Mannes, dabei bestätigte sich der Verdacht, dass keine konkrete Gefährdung vorlag", so eine Polizeisprecherin. Der Deutsche muss sich nun wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten verantworten - die Ermittlungen der Polizei gegen ihn laufen. Völlig unklar ist derzeit das Motiv des Täters.