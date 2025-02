Brutalo-Dieb schlägt Verkäuferin und verletzt Seniorin schwer

Limbach-Oberfrohna - Ein einfacher Ladendiebstahl eskalierte am Dienstagvormittag am Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) zu einer brutalen Gewaltserie. Ein 27-Jähriger verletzte laut Polizei bei seiner Flucht drei Frauen, darunter eine 84-jährige Passantin schwer.