Diebe steigen in Pfarrhaus ein und klauen Briefmarken

Wildenfels - In Wildenfels ( Landkreis Zwickau ) sind Unbekannte in ein Pfarrhaus eingestiegen.

In Wildenfels sind Einbrecher in ein Pfarrhaus eingestiegen. (Symbolbild) © 123RF/ Eduardo Gonzalez Diaz

Die Einbrecher sind in der Nacht zu Dienstag in das Haus am Kirchplatz eingestiegen.

"Sie entwendeten Briefmarken, deren Wert auf 15 Euro geschätzt wurde. Durch den Einbruch entstand zudem ein Sachschaden von circa 200 Euro", teilte die Polizeidirektion Zwickau am Mittwoch mit.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die zwischen 21 Uhr am Montagabend und 8.30 Uhr am Dienstagmorgen verdächtige Personen in der Nähe des Pfarrhauses beobachtet haben.