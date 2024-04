Dramatischer Unfall in Zwickau: Rentner erfasst Ehefrau

Zwickau - Dramatischer Unfall in Zwickau am Freitagmittag: Ein Rentner (85) erfasste beim Rangieren mit seinem Skoda seine Ehefrau (85). Die Frau kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Mit diesem Skoda erfasste ein Rentner (85) am Freitagmittag seine Ehefrau (85) in Zwickau. Das Auto kam in einem Wäldchen zum Stehen. © Mike Müller

Das Unglück geschah gegen 12.20 Uhr auf einem Grundstück an der Mülsener Straße. Der 85-Jährige rangierte mit seinem Skoda, fuhr plötzlich schnell vorwärts.



Seine Ehefrau wurde dabei erfasst, das Auto rollte weiter in ein angrenzendes Wäldchen. "Die 85-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Sie und ihr Mann wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht", so eine Polizeisprecherin.

Laut Polizei geschah der Unfall, weil der Rentner offenbar gesundheitliche Probleme am Steuer bekam.