Er fuhr am Morgen mit dem Auto davon: Mann aus Zwickauer Landkreis spurlos verschwunden

Die Polizei sucht derzeit nach einem Mann (67) aus Lichtenstein (Landkreis Zwickau). (Symbolbild) © 123rf/heiko119

Der 67-Jährige verließ am Donnerstagmorgen gegen 5.40 Uhr sein Wohnhaus in der Straße "Am Stadtrand".

Er fuhr mit seinem Auto, einem weißen Dacia mit dem Kennzeichen Z MR 2019, davon und wird seitdem vermisst.

So wird der 67-Jährige beschrieben:

etwa 1,90 Meter groß

korpulent

kurze, graue Haare

blau-graue Augen

trägt vermutlich eine blaue Arbeiterjacke, Jeans oder eine schwarze Cord-Hose sowie blau-graue Schuhe

hatte eine Sporttasche dabei

Ein Bild des Vermissten könnt Ihr Euch auf der >>Seite der Polizei ansehen.

Die Zeit drängt! Derzeit kann die Polizei nicht ausschließen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.