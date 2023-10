Lastwagen kracht in Leitplanke, Bundesstraße stundenlang gesperrt

Zwickau - Am Donnerstagnachmittag sorgte ein Unfall auf der B93 bei Zwickau-Mosel für eine stundenlange Straßensperrung.

Wie die Polizei mitteilte, stellte sich der Laster dabei quer, sodass es in Richtung Zwickau kein Durchkommen mehr gab. Schnell bildete sich ein Stau, der kurz vor der A4 endete.

Gegen 16.30 Uhr war ein Lkw-Fahrer aus Richtung Meerane kommend unterwegs, als er kurz vor dem Moseler Tunnel in die Leitplanke krachte.

Die Fahrbahn in Richtung Meerane blieb durchgehend frei. Noch bis in die Abendstunden staut es sich auf der Bundesstraße in Richtung Zwickau.