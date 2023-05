18.05.2023 15:14 849 Mann schläft nach Unfall ein, Polizei muss ihn wecken

In Zwickau ist in der Nacht zu Donnerstag ein VW-Fahrer (40) nach einem Unfall in seinem Auto eingeschlafen.

Von Lea Wunderlich

Zwickau - Ein VW-Fahrer (40) ist in Zwickau nach einem Unfall in seinem Auto eingeschlafen. In Zwickau schlief ein Mann nach einem Unfall in seinem Auto ein. Nachdem er geweckt wurde, machte die Polizei einen Atemalkoholtest. (Symbolbild) © 123RF/cbies Polizisten auf Streife bemerkten gegen 2.45 Uhr einen VW, der auf der Julius-Seifert-Straße gegen einen geparkten Audi gekracht war. Der Motor des VW lief noch, der 40-Jährige war aber am Steuer des Wagens eingeschlafen. "Nachdem er geweckt wurde, konnte ein Atemalkoholvortest durchgeführt werden. Dieser ergab einen Wert von 1,24 Promille", so die Polizei am Donnerstag.

Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro. Gegen den Italiener wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Titelfoto: 123RF/cbies