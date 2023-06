Räder hatten 0,0 Millimeter Profil: Transporter verkeilt sich in Gasse

Waldenburg - In Waldenburg (Landkreis Zwickau ) hat sich am Montagmittag ein Transporter-Fahrer (52) bei einem Wendeversuch verkeilt.

Die Vorderräder des Transporters waren komplett abgefahren. (Symbolbild) © thissatan/123RF

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 52-Jährige mit seinem Ford in die Neugasse gefahren, musste dann aber feststellen, dass der Königsplatz von da aus nicht für Autos zugänglich ist.

"Also versuchte der Transporterfahrer zu wenden. Dabei rangierte er seinen Ford so unglücklich, dass er letztlich quer in der Gasse zwischen einer Mauer und einem Hang klemmte", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Laut Polizei hatten beide Vorderreifen eine Profiltiefe von 0,0 Millimetern, was wohl auch eine Rolle an der misslichen Lage gespielt haben dürfte.

Ein Abschleppunternehmen holte den Transporter aus der Gasse. Anschließend wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt.