Sachsen: Hier sind die Störche schon da

Das Glauchauer Storchenpaar ist so zeitig wie noch nie im gemeinsamen Nest eingetroffen. © Andreas Kretschel

"Dass die Störche so zeitig wieder bei uns sind, liegt an der Witterung. Die Winter sind nicht mehr so kalt und es gibt keine geschlossene Schneedecke mehr", erklärt Ornithologe Holger Gentsch (61).

Es gäbe aber mindestens zwei Störche - in Waldenburg und auch bei Zwickau - die im Landkreis überwintert haben.