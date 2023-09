Seit mehreren Wochen verschwunden! Wo ist Andre (48) aus Remse?

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten aus Remse. (Symbolbild) © bwylezich/123RF

Laut Polizei verschwand der 48-Jährige bereits am 1. August.

An dem Tag verließ Andre seine Wohnung in einer Wohneinrichtung an der Hauptstraße.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

wirkt etwas älter

1,79 Meter groß

dick

blaue Augen

trägt sein dunkelblondes Haar in der Regel kurz rasiert

"Der Vermisste reist gern mit dem Zug durch das Bundesgebiet", heißt es weiter.

Ein Foto des 48-Jährigen findet Ihr unter folgendem Link: https://www.polizei.sachsen.de/de/100636.htm.