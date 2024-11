16.11.2024 07:34 SEK-Einsatz in Zwickau: Mann bedroht eigene Familie mit Messer

Am Freitagabend war die Polizei in Zwickau im Einsatz: Ein Mann (21) bedrohte seine Familie mit einem Messer und verschanzte sich dann in einem Zimmer.

Von Carla Lenz

Zwickau - SEK-Einsatz am Freitagabend in Zwickau! Am Freitagabend rückten Einsatzkräfte in Zwickau aus. © André März Gegen 18.30 Uhr mussten die Einsatzkräfte in die Neuplanitzer Straße ausrücken. "Ausgangspunkt war eine Bedrohung in einer Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses. Ein 21-Jähriger hatte zwei Familienangehörige mit einem Messer bedroht", teilte die Polizei mit. Die beiden konnten sich jedoch in Sicherheit bringen und alarmierten die Polizei. Zwickau Verfassungsfeindliche Symbole: Denkmal in Zwickau beschmiert Der Syrer hatte sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte mit dem Messer in einem geschlossenen Zimmer der Wohnung verschanzt. "Daher wurden Beamte der Verhandlungsgruppe und Spezialeinsatzkräfte hinzugezogen. Da der 21-Jährige nicht auf Ansprache reagierte, verschafften sich Spezialeinsatzkräfte Zutritt zum Zimmer und fixierten den Tatverdächtigen", so eine Sprecherin weiter. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und in eine Klinik eingeliefert. © André März Verletzt wurde niemand. Der Mann wurde in der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses untergebracht. Gegen ihn wird wegen Bedrohung ermittelt.

Titelfoto: André März