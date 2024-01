Serien-Autoknacker gefasst! In Zwickau ist erst mal Ruhe

Dauer-Problem Autoknacker: Nach einer Festnahme in Zwickau sank die Zahl der Fälle drastisch. (Symbolbild) © 123rf/ipheung

Der Deutsche sitzt in U-Haft. Die Ermittlungen gehen weiter. Bisher werfen ihm die Beamten 24 Autoaufbrüche und sechs weitere Straftaten vor.

In der Wohnung fanden sie zahlloses Diebesgut: Werkzeugkoffer, Bohrmaschinen, Monitore, USB-Kabel, Massen von Schlüsseln, Hörgeräte, Feuerlöscher - "der Mann hatte alles gestohlen, was zu Geld zu machen ist", sagt Polizeisprecherin Karolin Hemp (35).

Der Mann gilt als Hauptverdächtiger für die Serie an Autoaufbrüchen in Zwickau Ende 2023. Für ihn hatte die Kripo die fünfköpfige Ermittlungsgruppe "Glasbruch" gegründet. Seit seiner Festnahme stellte die Zwickauer Polizei einen "signifikanten Rückgang an Fahrzeugaufbrüchen" fest, so Karolin Hemp.

In Chemnitz nahm die Kripo seit November vier Tatverdächtige für Autoaufbrüche fest: einen Algerier (26) in der Clausstraße, zwei Deutsche (31, 43) am Sonnenberg und eine Deutsche (30) aus Schloßchemnitz.