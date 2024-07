"Unikat von unschätzbarem Wert": Brauerei-Chef aus Sachsen ist stolz auf Trödelfund

Zwickau - Eine ganz besondere Kostbarkeit hat der Chef der Zwickauer Mauritius-Brauerei Jörg Dierig (55) kurz vor seinem Urlaub geschenkt bekommen: Er ist jetzt Besitzer eines alten Bier-Registers. Das in Leder gebundene Buch stammt aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vom historischen Zwickauer Brauereiverein, einem Vorgänger der heutigen Brauerei.

Mauritius-Chef Jörg Dierig (55) liest in dem alten Zwickauer Bier-Register. © Mario Dudacy

"Das ist ein Unikat von unschätzbarem Wert", schwärmt der Brauerei-Chef. "Es ist eine Art Lager- und Kassenbuch aus der Zeit zwischen 1867 und 1875. Darin wurde in altdeutscher Schrift aufgelistet, wann und an wen wie viel Bier verkauft wurde."



Geschenkt hat es der Brauerei der Zwickauer Fotograf Mario Dudacy (60): "Ich war zusammen mit meiner Frau auf einem Trödelmarkt in Crimmitschau. Dort habe ich es für fünf Euro erstanden. Der Verkäufer hatte offensichtlich keine Ahnung, was für einen wirklichen Wert das Buch hat."

So ein Fund sei in sachkundigen Händen am besten aufgehoben - und deswegen schenkte Dudacy es dem Mauritius-Chef.