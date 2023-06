13.06.2023 05:41 Dank eines großzügigen Spenders: Lübecker Marienkirche bekommt drei neue Glocken

Die Glocken von St. Marien in Lübeck bekommen Zuwachs. Nach einer kurzen Andacht sollen am Dienstag drei neue Glocken in den Glockenstuhl gebracht werden.

Lübeck - Die Glocken von St. Marien in Lübeck bekommen Zuwachs. Nach einer kurzen Andacht sollen am heutigen Dienstag drei neue Glocken in den Glockenstuhl gebracht werden. Eine der drei Glocken wird am Turm der Marienkirche mit einem Kran hochgezogen. © Daniel Bockwoldt/dpa Dazu wurde bereits das sogenannte Glockenloch im Nordturm geöffnet und der darüber liegende Laufsteg für das Aufhängen der Glocken umgebaut, teilte die Gemeinde mit. Die Glocken, die bereits vor einigen Wochen nach Lübeck gebracht worden sind, wiegen den Angaben zufolge zwischen 754 und 2353 Kilogramm und wurden im Frühjahr in einer Gießerei in Sinn in Hessen gegossen. Möglich wurde die Anschaffung nach Angaben der Gemeinde durch eine große Spende eines Gemeindemitgliedes. Zusammen mit den Neuzugängen wird das Geläut von St. Marien nach Angaben der Gemeinde dann aus zwölf Glocken bestehen. Damit gehört es den Angaben zufolge zu einem der größten Deutschlands.

