Ein Kind und ein Erwachsener starben: Leichen nach Feuer in Flensburg noch nicht identifiziert

Flensburg - Nach dem Feuer in einem Flensburger Mehrfamilienhaus , bei dem am Donnerstagabend ein Kind und ein Erwachsener ums Leben gekommen sind, steht die Identität der Toten noch nicht fest.

Das Gebäude, in dem zuvor 43 Menschen lebten, sei nach dem Brand stark beschädigt und einsturzgefährdet. © Sebastian Iwersen/dpa

Auch das Alter der Opfer sei noch nicht geklärt, sagte ein Sprecher der Polizei Flensburg am frühen Freitagmorgen. Die genaue Zahl der Verletzten sowie die Schwere ihrer Verletzungen waren am Morgen ebenfalls noch nicht bekannt, hieß es weiter.

Nach Angaben der Feuerwehr vom Donnerstag waren neun Menschen verletzt in Krankenhäuser gebracht worden.

Wo und warum das Feuer ausbrach, stehe noch nicht fest, sagte der Polizeisprecher. Die Ermittlungsarbeit werde heute fortgesetzt.

Das Gebäude, in dem zuvor 43 Menschen lebten, sei nach dem Brand stark beschädigt und einsturzgefährdet. Der Schaden werde hoch sein, eine genaue Schadenshöhe könne aber noch nicht genannt werden. Die Feuerwehr sei derzeit noch vor Ort und halte Brandwache. Der Brandort sei beschlagnahmt und die Straße abgesperrt.

Der folgenschwere Brand war am späten Donnerstagnachmittag kurz vor 17 Uhr in der Flensburger Neustadt ausgebrochen. Am späten Abend hatten Einsatzkräfte den Leichnam der erwachsenen Person aus dem Gebäude geborgen, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte. Dies war zunächst nicht möglich, weil Einsturzgefahr bestand.