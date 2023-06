Großeinsatz in Dätgen: Einfamilienhaus wird durch Feuer völlig zerstört

Rendsburg - In der Nacht auf Dienstag stand ein Einfamilienhaus in Dätgen im Kreis Rendsburg-Eckernförde ( Schleswig-Holstein ) in Flammen. Das Gebäude ist durch den Brand unbewohnbar. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Mit insgesamt 104 Einsatzkräften wurde das Feuer in dem Einfamilienhaus in Dätgen (Schleswig-Holstein) bezwungen. © Daniel Passig/Kreisfeuerwehr Rendsburg-Eckernförde

Wie die Feuerwehr am Dienstagmorgen mitteilte, wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften gegen 4 Uhr in der Früh am Dienstag zu dem brennenden Haus in Dätgen gerufen.

Beim Eintreffen der Feuerwehrleute hatte sich einer der fünf Bewohner des Hauses bereits in Sicherheit gebracht. Die anderen vier seien nicht vor Ort gewesen.

Wegen der starken Rauchentwicklung mussten mehrere Trupps unter Atemschutz bei der Löschung des Feuers eingesetzt werden.

Da sich das Feuer bereits bis in den Dachstuhl ausgebreitet hatte, musste die Feuerwehr eine Drehleiter für die Löscharbeiten einsetzen. Laut Angaben der Feuerwehr waren 104 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes vor Ort.

Zwar konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden, dennoch werden die Nachlöscharbeiten laut Einsatzleiter noch bis zum späten Vormittag andauern.