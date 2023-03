17.03.2023 10:16 1.132 Leichenfund auf Sylt! Polizei entdeckt Toten in mit Löschschaum gefülltem Auto

Nach einem Hinweis haben Einsatzkräfte am Donnerstagvormittag auf Sylt eine Leiche in einem mit Löschschaum gefüllten Auto entdeckt. Die Ermittlungen dauern an.

Von Kevin Goonewardena

Westerland/Sylt - Nach einem Hinweis eines Spaziergängers am Donnerstagvormittag, haben Einsatzkräfte auf Sylt eine Leiche in einem mit Löschschaum gefüllten Auto entdeckt. Die Ermittlungen dauern an. In der Nähe von Westerland auf Sylt wurde ein Toter gefunden! (Archivbild) © picture alliance / dpa Ein Fußgänger hatte den verschlossenen Wagen am gestrigen Donnerstag um kurz vor 10 Uhr auf einem Verbindungsweg/Feldweg zwischen der Süderstraße und der Lorens-de-Hahn Straße außerhalb der Ortschaft Westerland entdeckt. Im Innenraum des Fahrzeugs war nach Polizeiangaben offenbar der Inhalt eines Feuerlöschers entleert worden. Die Einsatzkräfte konnten nach Öffnen des Autos eine männliche Leiche bergen, deren Identität ist aktuell allerdings noch unklar. Schleswig-Holstein Verdacht auf Tötungsdelikt: Leiche aus Haus in Aumühle geborgen Die Leiche und das Fahrzeug wurden zur Obduktion, die noch am Freitag durchgeführt werden soll, und weiterer Beweissicherung aufs Festland gebracht. Die Staatsanwaltschaft Flensburg und die Bezirkskriminalinspektion haben in dem Fall die Ermittlungen aufgenommen

